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Общество11 июля 2022 7:46

На улице 10-й Западной в Барнауле временно запретят парковку

Запрет будет действовать на участке от улицы Эмилии Алексеевой до Германа Титова
Герман Архаров
Автомобилистам нужно быть внимательными

Автомобилистам нужно быть внимательными

Фото: Герман Архаров

Из-за ремонтных работ на улице10-й Западной в Барнауле временно запретят остановку и стоянку машин. Об этом сообщает мэрия.

Запрет будет действовать на участке от улицы Эмилии Алексеевой до Германа Титова. Срок ограничений – с 18 июля по 30 сентября.

Водителей просят с пониманием отнестись к этим изменениям, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД

Ранее мы писали о том, что 11 июля до 16 часов в Барнауле не будут работать светофоры на нескольких перекрестках.