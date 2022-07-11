На улице 10-й Западной в Барнауле временно запретят парковку

Автомобилистам нужно быть внимательными Фото: Герман Архаров

Из-за ремонтных работ на улице10-й Западной в Барнауле временно запретят остановку и стоянку машин. Об этом сообщает мэрия.

Запрет будет действовать на участке от улицы Эмилии Алексеевой до Германа Титова. Срок ограничений – с 18 июля по 30 сентября.

Водителей просят с пониманием отнестись к этим изменениям, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД

Ранее мы писали о том, что 11 июля до 16 часов в Барнауле не будут работать светофоры на нескольких перекрестках.