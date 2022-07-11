Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на Алтае

Пострадавших госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

10 июля в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали трое детей и взрослый. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 12:40 на 1 км дороги «Табуны – Граничное» Табунского района. Водитель Toyota Mark ехал со стороны села Родино в направлении Табунов.

– Он нарушил правила проезда железнодорожного переезда, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения машины с последующим опрокидыванием, – отметили в ведомстве.

В результате аварии пострадал водитель и три маленьких пассажира: два мальчика 2012 годов рождения и девочка 2014 года рождения. Их госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего

Ранее мы писали о то, что в Алтайском крае водитель КамАЗа пытался уехать от полицейских, а затем попытался сбежать в лес.