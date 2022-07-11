На нескольких перекрестках Барнаула отключили светофоры

Причина приостановки работы - плановый ремонт электросетей
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 11 июля, на нескольких перекрёстках Баранула временно перестали работать светофоры. Об этом сообщает мэрия
– Причина приостановки их работы - плановый ремонт электросетей, – объяснили специалисты.
С 9 до 16 часов светофоры не будут работать на следующих участках дорог краевой столицы:
– улица Попова улица Энтузиастов,
– улица Попова – улица Сергея Семенова,
– улица Георгиева – улица Сухэ-Батора.
Водителей и пешеходов нужно быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.