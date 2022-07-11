На нескольких перекрестках Барнаула отключили светофоры

Причина приостановки работы - плановый ремонт электросетей Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 11 июля, на нескольких перекрёстках Баранула временно перестали работать светофоры. Об этом сообщает мэрия

– Причина приостановки их работы - плановый ремонт электросетей, – объяснили специалисты.

С 9 до 16 часов светофоры не будут работать на следующих участках дорог краевой столицы:

– улица Попова улица Энтузиастов,

– улица Попова – улица Сергея Семенова,

– улица Георгиева – улица Сухэ-Батора.

Водителей и пешеходов нужно быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.