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Общество11 июля 2022 4:35

На нескольких перекрестках Барнаула отключили светофоры

Водителям и пешеходам стоит быть внимательными
Герман Архаров
Причина приостановки работы - плановый ремонт электросетей

Причина приостановки работы - плановый ремонт электросетей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 11 июля, на нескольких перекрёстках Баранула временно перестали работать светофоры. Об этом сообщает мэрия

– Причина приостановки их работы - плановый ремонт электросетей, – объяснили специалисты.

С 9 до 16 часов светофоры не будут работать на следующих участках дорог краевой столицы:

– улица Попова улица Энтузиастов,

– улица Попова – улица Сергея Семенова,

– улица Георгиева – улица Сухэ-Батора.

Водителей и пешеходов нужно быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.