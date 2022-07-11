У части барнаульцев отключат горючую воду

Воду отключат в 10 утра Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 11 июля, у части жителей Индустриального района Барнаула отключат горячую воду. Об этом сообщает СГК.

Горячую воду отключат в 10 утра 11 июля, запустить систему планируют на следующий день - 12 июля в 10 часов. За это время специалисты проведут монтаж заглушек рядом с домом №10 на улице Энтузиастов.

Горячей воды не будет в 87 многоквартирных и 183 частных дома, а также в детсаду, трех школах, больнице и 13 административных зданиях Индустриального района краевой столицы.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно найти здесь.