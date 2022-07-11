На Алтае пропала женщина в черной жилетке и фиолетовых галошах

Пропавшая женщина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Элекмонар Чемальского района Республики Алтай пропала 69-летняя Светлана Макушева. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице в «ВКонтакте».

- С 20 июня 2022 года ее местонахождение неизвестно, - говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие

Была одета: черная жилетка, синяя кофта, фиолетовые галоши

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно, бесплатно).