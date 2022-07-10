В Алтайском крае подорожали сладости, творог и говядина

Подорожала на четыре рубля за такой непродолжительный период говядина – с 448 до 452 рублей Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае за две недели изменились цен на ряд продуктов. Данные о состоянии рынка на 1 июля предоставили в Алтайкрайстате.

На часть продуктов цены снизились. Это молоко, сметана, сезонные овощи, гречка и даже сахар. Так, гречневая крупа за две недели с 17 июня по 1 июля подешевела со 118 до 113 рублей. Сахар вместо прежних 76 рублей стал стоить 71 рубль.

Подорожала на четыре рубля за такой непродолжительный период говядина – с 448 до 452 рублей, на значительно поднялся ценник на творог – с 389 до 419 рублей, а также на сладости . Конфеты подорожали на 16 рублей - до 415, печенье – на семь рублей: вместо прежних 202 рублей придется заплатить 209 рублей.