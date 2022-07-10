Бийчане стали свидетелями сухой грозы

На кадрах видны вспышки на небе, но при этом нет дождя. Фото: скриншот с видео "Бийск. Субъективно"

В Бийске на видео сняли сухую грозу. Ролик выложили в паблике «Бийск. Субъективно».

На кадрах видны вспышки на небе, но при этом нет дождя. Это и есть отличительная особенность так называемой сухой грозы.

Метеорологи поясняют, что чаще всего это природное явление встречается при сухой жаркой погоде. В этих условиях осадки не успевают достигать земли, испаряясь в атмосфере.

Отметим, что до 11 июля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Оно связанос высокой пожароопасностью.