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Общество10 июля 2022 9:00

Бийчане стали свидетелями сухой грозы

Горожане сняли яркие вспышки в небе на видео
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
На кадрах видны вспышки на небе, но при этом нет дождя. Фото: скриншот с видео "Бийск. Субъективно"

На кадрах видны вспышки на небе, но при этом нет дождя. Фото: скриншот с видео "Бийск. Субъективно"

В Бийске на видео сняли сухую грозу. Ролик выложили в паблике «Бийск. Субъективно».

На кадрах видны вспышки на небе, но при этом нет дождя. Это и есть отличительная особенность так называемой сухой грозы.

Метеорологи поясняют, что чаще всего это природное явление встречается при сухой жаркой погоде. В этих условиях осадки не успевают достигать земли, испаряясь в атмосфере.

Отметим, что до 11 июля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Оно связанос высокой пожароопасностью.