Рубцовские садоводы случайно обнаружили на земле десятки снарядов

Боеприпасы лежали в траве Фото: Герман Архаров

В Рубцовске местные садоводы обнаружили на земле настоящие снаряды, пишет «Местное время». О своей находке они сообщили в полицию.

Боеприпасы были найдены между садоводческим товариществом №2 и золоотвалом бывшего завода АТЗ. На место происшествия прибыли все специальные службы: спасатели городского ГО ЧС, пожарные и правоохранители. Территорию оцепили.

- В ходе разбирательства выяснилось, что ранее на этом месте было небольшое болото, но в последние несколько лет грунтовые воды ушли, а вслед за ними высохло и болото, обнажив мусор, который кидали туда годами, и 42 снаряда самых разных калибров, - пишет издание.

Из Барнаула на место приехали взрывотехники. Они провели контролируемый подрыв одного из снарядов, однако он не сдетонировал. После выяснилось, что все снаряды являются болванками.

Как боеприпасы попали на это место, пока неизвестно. Идет расследование.