В порыве ревности сельчанин на Алтае поджег дом соседа

Поджигателя быстро нашли по горячим следам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, который поджег дом соседа из ревности. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

- По предварительным данным, накануне вечером в селе Красный Яр Алейского района местный житель не обнаружил дома свою сожительницу. Он отправился на ее поиски к своему соседу, у которого, предположительно, могла находиться его дама сердца, - рассказали в полиции.

Мужчине никто не открыл дверь. В результате он поджег дом и со спокойной душой пошел спать.

Поджигателя быстро нашли по горячим следам. Он признался в содеянном. Установлено, то на момент поджога он не знал, есть ли кто-нибудь дома.

Огненная месть принесла значительный ущерб, который оценили в полмиллиона рублей. Надворная постройка и крыша сгорели полностью. Площадь возгорания составила 25 квадратных.

Возбуждено уголовное дело.