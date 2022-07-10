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Происшествия10 июля 2022 5:14

В ГИБДД рассказали подобности аварии, в которой авто врезалось в жилой дом в Барнауле

За рулем была женщина, у которой не было водительских прав
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
В результате ДТП никто не пострадал

В результате ДТП никто не пострадал

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, в которой авто врезалось в жилой дом на ул. Антона Петрова 9 июля. Выяснилось, что за рулем была женщина без прав.

- Водитель женщина, 1986 года рождения, не имея права управления, при движении на автомобиле Chery Tiggo, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие (стену жилого дома), - рассказали в ГИБДД.

В результате аварии никто не пострадал. На женщину составили два административных протокола. Один из них касается управления транспортным средством без права. Другой – о «невыполнении требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен».