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Наука10 июля 2022 4:39

Бийский геолог нашел ранее неизвестное месторождение самоцветов

Он отправил камни на экспертизу
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Среди находок были раухтопаз, аметист, дымчатый кварц.

Среди находок были раухтопаз, аметист, дымчатый кварц.

Фото: Татьяна Гейнрих

На Алтае в Устьянском карьере бийский геолог обнаружил ранее неизвестное месторождение самоцветов, сообщают «Вести Алтай». Это произошло во время экспедиции, приуроченной к 195-летию со дня рождения путешественника, географа Петра Семенова-Тян-Шанского.

- Вооружившись молотком, Анатолий Гусев, самый опытный геолог в экспедиции, отклонившись от группы, обследовал Устьянский массив и наткнулся на камни-самоцветы. Вечером в палаточный лагерь вернулся с находкой, которой в действительности можно гордиться, – сообщает канал.

Среди его находок были раухтопаз, аметист, дымчатый кварц. Ученый дал своей находке название - пегматитовое месторождение.

Вернувшись из поездки в наукоград, Анатолий Гусев занялся бумажной работой. Он описал месторождение, нанес на карту местности, а найденный камень отправил на исследование в лабораторию. Теперь нужно ждать заключение экспертов.