Бийский геолог нашел ранее неизвестное месторождение самоцветов

Среди находок были раухтопаз, аметист, дымчатый кварц. Фото: Татьяна Гейнрих

На Алтае в Устьянском карьере бийский геолог обнаружил ранее неизвестное месторождение самоцветов, сообщают «Вести Алтай». Это произошло во время экспедиции, приуроченной к 195-летию со дня рождения путешественника, географа Петра Семенова-Тян-Шанского.

- Вооружившись молотком, Анатолий Гусев, самый опытный геолог в экспедиции, отклонившись от группы, обследовал Устьянский массив и наткнулся на камни-самоцветы. Вечером в палаточный лагерь вернулся с находкой, которой в действительности можно гордиться, – сообщает канал.

Среди его находок были раухтопаз, аметист, дымчатый кварц. Ученый дал своей находке название - пегматитовое месторождение.

Вернувшись из поездки в наукоград, Анатолий Гусев занялся бумажной работой. Он описал месторождение, нанес на карту местности, а найденный камень отправил на исследование в лабораторию. Теперь нужно ждать заключение экспертов.