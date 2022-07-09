На Алтае строители угнали автомобиль ради свидания с девушкой

Поездка завершилась ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай двое жителей Новосибирской области устроили ДТП на угнанном автомобиле. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, один из угонщиков спешил на свидание с девушкой.

Ранее судимые 32-летний и 34-летний мужчины работали на строительном объекте в селе Манжерок, в один из дней они выпивали спиртное. В какой-то момент один из строителей захотел отправиться в Новосибирскую область ради свидания с девушкой, но найти попутку не удалось. Тогда он и товарищ решились на угон.

- Найдя припаркованный автомобиль ВАЗ-2121 на улице, они проникли в салон, затем откатили его от места стоянки и попытались запустить двигатель, однако попытки не увенчались успехом. Тогда, похитив из автомобиля аккумулятор, они снова отправились на поиски транспортного средства, - отметили в полиции.

Вскоре мужчинам удалось найти автомобиль, который был не заперт, но далеко уехать они не смогли, так как попали в ДТП. После аварии горе-угонщики скрылись. Правоохранители смогли задержать их благодаря очевидцам. В полиции мужчины сознались в преступлении.