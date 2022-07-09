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Экономика9 июля 2022 10:44

Для Барнаула закупят 12 новых трамваев за 732 млн рублей

Транспорт должен поступить в город до 15 ноября
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Транспорт должен поступить в город до 15 ноября

Транспорт должен поступить в город до 15 ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле планируют купить 12 новых трамваев. Как пишет “Интерфакс”, транспорт обойдется профильному министерству в 732 млн рублей.

Согласно материалам на портале госзакупок, трамваи должны быть выпущены не ранее 2022 года и оснащены местами для инвалидов, камерами видеонаблюдения, регистраторами, системой контроля. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не меньше года или 100 тыс. км пробега с момента, как стороны подпишут официальную документацию.

Поставщик должен доставить трамваи не позднее 15 ноября этого года.