32 супружеские пары получили награды в День семьи, любви и верности в Барнауле

Фото: Минсоцзащиты АК

В Барнауле чествовали семейные пары, прожившие больше 25 лет вместе. Как сообщили в минсоцзащиты Алтайского края, награды вручили в День семьи, любви и верности.

- 32 супружеские пары были отмечены общественной наградой – медалью «За любовь и верность». За долгую совместную жизнь они не только познали секрет семейного счастья, но и сумели реализовать себя в профессии, показать в общественной жизни, проявить в сфере культуры и в спортивных достижениях, - отметили в ведомстве.

К награде были представлены семьи из 29 муниципалитетов края, которые прожили больше 25 в браке и воспитали троих и более детей.

Напомним, ранее День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, был признан официальным праздником в России по указу Президента РФ Владимира Путина.