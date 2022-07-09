Часть набережной Оби в Барнауле планируют благоустроить до конца августа

Фото: Михаил Полубедов, Вечерний Барнаул

В Барнауле завершат благоустройство части набережной Оби до середины августа. По информации мэрии, на территории уже убрали старый асфальт и уложили новый, а также установили каркас подпорной стенки.

Новая часть набережной будет уложена плиткой, также там появится освещение, установят солнцезащитный навес, скамейки, лежаки и высадят деревья. Появятся и велодорожки.

- Завершить все работы на объекте подрядчик ООО СК «Город» планирует до середины августа, - отметили в мэрии.

Благоустройство выполняют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели предусмотрено более 16 млн рублей.