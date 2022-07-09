В Заринске скосили 1,5 тысячи высаженных сосен

Сосны Фото: Татьяна КАЧУРА

В Заринске скосили около 1,5 тысячи высаженных горожанами сосен. Как сообщает “Банкфакс”, деревья посадили в целях создания парка в городе.

Саженцы сосны высадили в прошлом году на улице Строителей. Идея принадлежала местному бизнесмену Виктору Лоренцу.

- В Заринске нет ни одного парка. Мы – я, другие предприниматели, горожане, администрация – решили своими силами каждый год что-то делать, чтобы создать его. Для начала - высадить деревья, что было сделано в 2021 году. В следующем году, 2022-ом, сделать тротуарные дорожки, и так далее, - рассказал предприниматель.

Люди регулярно ухаживали за будущим парком, однако в начале июля стало известно, что маленькие сосны уничтожили вместе с травой. Мужчина намерен обратиться в прокуратуру, чтобы по данному факту провели проверку.

При этом в администрации Заринска отметили, что сосны были высохшими. Власти пообещали высадить новые деревья на месте скошенных.