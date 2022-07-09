11 человек стали жертвами фейкового перевозчика из Алтайского края

Жертвами преступника стали 11 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расследуют уголовное дело в отношении злоумышленника, который создал фейковый сайт по перевозке пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, его жертвами стали 11 человек.

Подозреваемым стал житель Рубцовска 2002 года рождения. По информации полиции, с декабря 2021 по апрель 2022 года в мобильном приложении он создавал заведомо несуществующий сайт по перевозке пассажиров из разных российских городов. Когда пассажир бронировал поездку, подозреваемый начинал переписку от лица водителя и предлагал перейти по ссылке для оплаты. Пользователи вводили свои данные, после чего с их счета списывалось гораздо больше средств - до 20 тысяч рублей.

- Органы предварительного следствия в связи с участившимися случаями хищения денежных средств с банковского счета убедительно просят внимательно обращаться с электронными денежными средствами в сети Интернет, не вводить и не сообщать реквизиты карты и коды безопасности посторонним лицам, - отметили в полиции.