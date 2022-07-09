В Барнауле открыли первую образовательную смену для детей из Донбасса

Первая смена уже стартовала Фото: АКЗС

7 июля в Барнауле стартовала первая образовательная смена для детей из Донбасса. Как сообщили в пресс-службе Алтайского краевого Законодательного Собрания, 50 ребят станут участниками проекта «Университетские смены».

В проекте принимают участие ведущие вузы со всей страны. Куратором является педуниверситет. Летом на его базе пройдет две смены для подростков. По словам ректора вуза Ирины Лазаренко, за десять дней детям расскажут об истории, культуре и природе Алтайского края. Программа получила название «Алтай – жемчужина Сибири».

Участники проекта посетят музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках, музей Германа Титова в Полковниково и другие важные места в регионе. Первая смена пройдет с 6 июля по 15 июля, вторая - с 18 июля по 27 июля. В каждую смену университет примет по 50 детей из ДНР.