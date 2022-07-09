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Общество9 июля 2022 2:45

В Барнауле на трех участках временно ограничат движение транспорта

Водителей просят искать маршруты объезда
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Водителей просят искать маршруты объезда

Водителей просят искать маршруты объезда

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на трех дорожных участках ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения будут временные.

Из-за летнего ремонта теплосетей будут перекрыты следующие участки:

- улица Малахова от здания №177 до здания №177б (с 25 до 31 июля);

- улица Симферопольская от здания №2а до здания №1б по ул.Краснодарской (с 14 июля до 24 августа).

Еще один участок закроют из-за строительства многоэтажки:

- улица Беляева в районе здания №14 (с 22 июля по 30 сентября).

Автомобилистов просят заранее искать маршруты объезда.