В Барнауле на трех участках временно ограничат движение транспорта

Водителей просят искать маршруты объезда
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле на трех дорожных участках ограничат движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения будут временные.
Из-за летнего ремонта теплосетей будут перекрыты следующие участки:
- улица Малахова от здания №177 до здания №177б (с 25 до 31 июля);
- улица Симферопольская от здания №2а до здания №1б по ул.Краснодарской (с 14 июля до 24 августа).
Еще один участок закроют из-за строительства многоэтажки:
- улица Беляева в районе здания №14 (с 22 июля по 30 сентября).
Автомобилистов просят заранее искать маршруты объезда.