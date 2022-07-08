Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июля 2022 13:15

Трех молодых барнаульцев будут судить за попытку сбыть наркотики

Уголовное дело направили в суд
Герман Архаров
Молодые люди признали вину

Молодые люди признали вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае трех человек, двое из которых несовершеннолетние, обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Следком региона.

По данным следствия, с января по август 2021 года неизвестные через интернет привлекли трех учащихся учреждения профессионального образования в Барнауле к сбыту наркотиков.

– Действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем «закладок» на территории Барнаула, – пояснили в СК.

Вскоре молодых людей задержали. Во время предварительного следствия они признали вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

– Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений, – добавили в ведомстве.