Трех молодых барнаульцев будут судить за попытку сбыть наркотики

Молодые люди признали вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае трех человек, двое из которых несовершеннолетние, обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Следком региона.

По данным следствия, с января по август 2021 года неизвестные через интернет привлекли трех учащихся учреждения профессионального образования в Барнауле к сбыту наркотиков.

– Действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем «закладок» на территории Барнаула, – пояснили в СК.

Вскоре молодых людей задержали. Во время предварительного следствия они признали вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

– Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений, – добавили в ведомстве.