Новые обитатели появились в барнаульском зоопарке

Лосенок Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В барнаульском зоопарке поселились новые животные. Об этом говорится на странице «Лесной сказки» в «ВКонтакте».

В зоопарк приехали двухмесячный лосенок Майя и самка муфлона, которой пока не дали имя.

«Дорогу крошки перенесли хорошо, с аппетитом все прекрасно, охотно идут на контакт с работниками. С новосельем, подружки», – написали сотрудники зоопарка.

Ранее мы писали, что в барнаульском зоопарке посетили перекормили косуленка и он умер. Также заболели некоторые другие животные. Посетителей просят не кормить зверей.