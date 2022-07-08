Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья8 июля 2022 12:23

Новые обитатели появились в барнаульском зоопарке

Это лосенок и муфлон
Герман Архаров
Лосенок

Лосенок

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В барнаульском зоопарке поселились новые животные. Об этом говорится на странице «Лесной сказки» в «ВКонтакте».

В зоопарк приехали двухмесячный лосенок Майя и самка муфлона, которой пока не дали имя.

«Дорогу крошки перенесли хорошо, с аппетитом все прекрасно, охотно идут на контакт с работниками. С новосельем, подружки», – написали сотрудники зоопарка.

Ранее мы писали, что в барнаульском зоопарке посетили перекормили косуленка и он умер. Также заболели некоторые другие животные. Посетителей просят не кормить зверей.