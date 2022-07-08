На Алтае продавец забрал из сейфа недельную выручку

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай продавца магазина подозревают в том, что он забрал недельную выручку – более 350 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратился управляющий магазина по продаже сантехнического оборудования, который рассказал о пропаже денег. Под подозрение попал один из продавцов, он не вышел на работу. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции, где местный житель все рассказал.

– Мужчина признался в том, что ему было известно о хранении в сейфе крупной суммы денежных средств, поэтому утром, придя на смену, он решил забрать недельную выручку, – отметили в ведомстве.

После этого он сказал второму продавцу, что берет выходной и уехал в Барнаул, где потратил деньги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенная в крупном размере».