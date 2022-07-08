Грибники нашли на Алтае скелет в кроссовках

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мамонтовском районе Алтайского края грибники обнаружили человеческий скелет в кроссовках. Об этом сообщает Telegram-канал «Unusual Crimes Barnaul».

– Вчера днем в лесополосе, между селом Буканское и поселком Первомайское, местные грибники нашли человеческий скелет в белых кроссовках, – говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что 6 июля в пригороде Барнаула обнаружили труп мужчины.