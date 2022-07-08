В Барнауле более 300 детей не попали в школу по месту прописки

Тем, кому мест не хватило, предлагают идти в другие школы Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице свыше 300 детей не смогли попасть в первые классы по месту прописки, сообщают «Вести Алтай».

Больше всего отказов получили семьи, которые подали заявления в школу №136 Индустриального района. Туда не смогла попасть и половина тех первоклассников, что закреплены за ней, - 118 человек. Эта образовательная школа – одна из самых переполненных в краевой столице.

В этом году в школу №136 набрали 210 первоклассников. Половина из них - льготники, в основном те, чьи братья и сестры уже учатся здесь.

Тем, кому мест не хватило, предлагают идти в другие школы. В комитете по образованию отметили, что всего в учебных заведениях Индустриального района есть около 800 свободных мест.