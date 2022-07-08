Надругавшегося над ребенком жителя Алтая отправили в психбольницу

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Надругавшегося над ребенком жителя села Глубокое Завьяловского района направили на принудительное лечение. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

– Судом установлено, что мужчина совершил в состоянии невменяемости 7 запрещенных уголовным законом деяний в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, – говорится в сообщении.

Жителя региона приговорили к принудительному лечению в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Он будет находиться в стационаре с интенсивным наблюдением.