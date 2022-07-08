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Общество8 июля 2022 8:43

Надругавшегося над ребенком жителя Алтая отправили в психбольницу

Его жертва младше 14 лет
Герман Архаров
В больнице

В больнице

Фото: Олег УКЛАДОВ

Надругавшегося над ребенком жителя села Глубокое Завьяловского района направили на принудительное лечение. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

– Судом установлено, что мужчина совершил в состоянии невменяемости 7 запрещенных уголовным законом деяний в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, – говорится в сообщении.

Жителя региона приговорили к принудительному лечению в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Он будет находиться в стационаре с интенсивным наблюдением.