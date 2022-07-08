Стелу «Город трудовой доблести» планируют установить в Барнауле до ноября

Место для стелы выбрали барнаульцы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Стелу «Город трудовой доблести» в краевой столице установят не ко Дню города, а к ноябрю. Об этом сообщает мэрия.

Уже получили заключение экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости стелы. Ее установят в Нагорном парке, место выбрали сами барнаульцы. Срок изготовления металлоконструкции стелы может составить до 90 дней.

– С учетом вышесказанного есть понимание, что весь комплекс работ по контракту будет выполнен ориентировочно до ноября текущего года, – сказал Андрей Федоров, замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям.