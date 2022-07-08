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Общество8 июля 2022 5:43

Расписание нескольких пригородных поездов изменится на Алтае

Причина - ремонтные работы на пути
Герман Архаров
Корректировка во времени следования составит от 1 до 5 минут

Корректировка во времени следования составит от 1 до 5 минут

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 11 по 19 июля изменится расписание некоторых электричек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Изменения коснутся пяти поездов, которые ездят по маршрутам: Сузун – Барнаул, Красный Боец – Барнаул, Барнаул – Тягун, Барнаул – Камень-на-Оби и Камень-на-Оби – Барнаул.

– График сдвинется из-за ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит от 1 до 5 минут, – говорится в сообщении.

Полное расписание и подробные изменения можно найти здесь.