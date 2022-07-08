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Происшествия8 июля 2022 4:06

Серию краж из гаражей раскрыли в Алтайском крае

Подозреваемого задержали
Герман Архаров
Гараж

Гараж

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске задержали подозреваемого в серии краж из гаражей. Добычей стали электроинструмент, автомобильные шины и диски, сообщает региональное управление МВД.

Заявления о кражах из гаражно-строительных кооперативов начали поступать полицейским в конце весны и начале лета. Ущерб потерпевшие оценивали не меньше, чем на 10 тысяч рублей.

- В ходе осмотров мест происшествий и при проведении экспертиз было установлено, что вскрывались гаражи путем подбора ключей, - пояснили в ведомстве.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 51-летний бийчанин. В содеянном он признался и рассказал, как и кому сбывал похищенное. Чужие вещи изъяли.

Мужчину оставили под подпиской о невыезде, расследование продолжается.