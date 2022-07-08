Дорожник измерил прочность моста в Барнауле танками и машинами

Работы на мосту продолжаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается реконструкция моста на Новом рынке. Он рассчитан на нагрузку более 100 тонн, будет прочным и сможет выдержать два танка, сообщает Telegram-канал «Мост».

- Одновременно на нем могут находиться 66 легковушек, 40 внедорожников, либо два современных танка массой 46,5 тонн, - отметил замдиректора по капитальному строительству Денис Попрядухин.

Специалисты уже завершили работы по устройству трех из четырех опор тепловой сети. Они состоят из 18 буронабивных свай. После этого смонтируют опору под теплосеть. К началу октября планируют приступить к монтажу пролетных строений.

Напомним, масштабную реконструкцию моста на Новом рынке в Барнауле планируют завершить в конце ноября 2023 году.