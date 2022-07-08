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Общество8 июля 2022 2:30

Губернатор Томенко поздравил жителей края с Днем семьи, любви и верности

К поздравлениям присоединился Александр Романенко
Герман Архаров
Семьям Алтайского края пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия

Семьям Алтайского края пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Семья играет важнейшую роль в жизни человека. В кругу родных и близких мы получаем внимание, заботу и поддержку. От старшего поколения к младшему передаются нравственные, культурные и духовные ценности, - говорится в поздравлении.

Томенко и Романенко отметили, что прожившие многие десятилетия вместе муж и жена - нравственный ориентир для молодых пар. Семьям Алтайского края пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия.