Губернатор Томенко поздравил жителей края с Днем семьи, любви и верности

Семьям Алтайского края пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Семья играет важнейшую роль в жизни человека. В кругу родных и близких мы получаем внимание, заботу и поддержку. От старшего поколения к младшему передаются нравственные, культурные и духовные ценности, - говорится в поздравлении.

Томенко и Романенко отметили, что прожившие многие десятилетия вместе муж и жена - нравственный ориентир для молодых пар. Семьям Алтайского края пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия.