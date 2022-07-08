В барнаульском парке пройдет чемпионат по переносу жен

Афиша Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

9 июля в парке «Лесная сказка» в Барнауле пройдет чемпионат по переносу жен, пишет мэрия.

На дистанции с препятствиями мужчины должны будут на скорость пронести своих возлюбленных. Призовой фонд – 5 тысяч рублей.

– Для участия в чемпионате обязательна предварительная регистрация по телефону 60-88-71, – подчеркнули организаторы

Кроме того, гостей ждет концертная программа с участием творческих коллективов города. Для детей будут работать аниматоры, игровые площадки и мастер-классы. Начало в 13 часов.

Ранее мы подробно рассказывали, как отметят праздник в других парках краевой столицы.