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Общество8 июля 2022 3:00

В барнаульском парке пройдет чемпионат по переносу жен

Приглашают всех желающих
Герман Архаров
Афиша

Афиша

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

9 июля в парке «Лесная сказка» в Барнауле пройдет чемпионат по переносу жен, пишет мэрия.

На дистанции с препятствиями мужчины должны будут на скорость пронести своих возлюбленных. Призовой фонд – 5 тысяч рублей.

– Для участия в чемпионате обязательна предварительная регистрация по телефону 60-88-71, – подчеркнули организаторы

Кроме того, гостей ждет концертная программа с участием творческих коллективов города. Для детей будут работать аниматоры, игровые площадки и мастер-классы. Начало в 13 часов.

Ранее мы подробно рассказывали, как отметят праздник в других парках краевой столицы.