До +27 градусов и местами дожди ожидаются в Алтайском крае 8 июля

В Барнауле будет +22…+24 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 8 июля, в Алтайском крае воздух прогреется до +22…+27 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

- В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по югу местами сильные дожди, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, - отметили синоптики.

В Барнауле будет +22…+24 градуса. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. В утренние часы возможен туман. Ветер восточный, 4-9 м/с.