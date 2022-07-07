На Алтае мужчина убил сожительницу молотком

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мужчина убил сожительницу молотком. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщает региональный Следком.

Следователи установили, что в одном из сел Ключевского района во время застолья с распитием спиртных напитков между сожителями произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине не менее одного удара молотком в область головы. Через несколько часов она скончалась в больнице.

На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые проверки, собирается доказательная база. Расследование уголовного дело продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Казахстана незаконно пересек границу Алтая, чтобы отправиться добровольцем на Украину

Мужчину осудили и отправили в колонию строгого режима (подробнее)