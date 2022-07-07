Новую волну COVID-19 в Алтайском крае прогнозируют этим летом

Заболеваемость в России пошла на спад, но в европейских странах распространяются новые более заразные штаммы ковида Фото: Олег УКЛАДОВ

Новую волну коронавируса в Алтайском крае прогнозируют уже в июле – августе 2022 года. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Сейчас заболеваемость ковидом пошла на спад, но в европейских странах распространяются новые более заразные и тяжелее поддающиеся лечению штаммы «омикрон» - BA.4 и BA.5.

- По мнению эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьёва, ухудшение эпидситуации в России произойдёт в конце июля — августе. А начало учебного года придаст новой волне ещё большее ускорение, - пишет региональный Минздрав.

Чтобы обезопасить жизнь и здоровье и «встретить новую волну коронавируса во всеоружии», медики советуют ставить прививки.

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