В Барнауле собственники гаражей в районе ремонтируемого моста на Ленина опасаются сноса

Известно, что данная территория принадлежит РЖД Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле собственники гаражей в районе Нового рынка опасаются сноса из-за ремонта путепроводного моста. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Владельцы гаражей о возможном сносе их собственности из-за расширения съездов с моста узнали от строителей, но официальных заявлений об этом еще не поступало.

- Гаражный кооператив 257а строили в конце 80-х. По словам его председателя, с разрешения и тогда еще райисполкома района, и начальника Барнаульской дистанции пути. Сейчас с точки зрения закона все это самострой, - пишет издание.

Известно, что данная территория принадлежит РЖД. В случае сноса ситуация будет решаться законным путем. Владельцев, со слов дорожников, предупредят минимум за месяц-полтора.

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