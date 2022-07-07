Жители Алтайского края смогут отметить на карте места, доступные для инвалидов

Пользователей просят добавлять фотографии с указанием даты загрузки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края могут отметить в Яндекс Картах места, доступные людям с инвалидностью. Об этом рассказали в пресс-офисе организации. Добавление этих данных поможет сэкономить время поиска заведений для тех, кто ограничен в передвижениях.

- Чтобы добавить данные, нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность». В нём перечислены атрибуты доступности: кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее. Остаётся лишь отметить, что из этого есть в организации. Работать с инструментом можно как в веб-версии, так и в приложении Карт, - рассказывают в офисе.

Также пользователей просят добавлять фотографии с указанием даты загрузки, которые помогут наиболее точно оценивать крутизну пандуса и ширину дверей, а также актуальность информации. Кстати, отмечать данные могут и владельцы организаций. Сбором информации занимается и сама компания.

По итогу в картах при помощи фильтра можно будет выбрать, например, кафе, где можно заехать на коляске и в котором есть туалет для маломобильных людей.

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