Улица Барнаула превратилась в «маленькую Венецию»

Скриншот публикации в группе "Барнаул 22"

В Барнауле жители улицы Деповская пожаловались на «озеро», которое образовалось из-за сильного дождя в районе дома №27. Об этом сообщают в группе «Барнаул 22», где этот участок прозвали «маленькой Венецией».

- Можно было сюда привезти Карелина и тут провести соревнования по гребле на байдарках, места очень много. Озеро появляется в конце марта и почти до октября напоминает жителям, что у них во дворе нет ливневой канализации и они должны страдать, - пишут в группе.

Ранее мы писали, что в Барнауле вчера, 7 июля выпала треть месячных осадков. Из-за сильного ливня затопило некоторые дороги города.

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