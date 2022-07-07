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Общество7 июля 2022 7:27

ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%

Клиенты банка впервые оформили дистанционно половину всех кредитов наличными

По итогам первого полугодия 2022 года ВТБ фиксирует рекордный спрос россиян на цифровые услуги. Клиенты банка впервые оформили дистанционно половину всех кредитов наличными, а общая доля онлайн-продаж популярных розничных продуктов превысила 50%.

За январь-июнь пользователи ВТБ Онлайн оформили более 200 тысяч потребительских кредитов, что впервые составило 50% от общего числа сделок. Год назад их доля не превышала 40%. В сегменте сберегательных продуктов в первом полугодии клиенты ВТБ открыли дистанционно более 75% вкладов и накопительных счетов, что на 15 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во многом благодаря интересу к онлайн-кредитам и депозитам суммарная доля цифровых продаж розничных продуктов ВТБ впервые превысила 50%. В первом полугодии она увеличилась по сравнению со вторым полугодием 2021 года на 20 п.п. — с 32% до 52%.

Каждый второй пользователь ВТБ Онлайн сегодня регулярно совершает дистанционные платежи и переводы. Кроме того, с начала года более 250 тысяч клиентов воспользовались в интернет-банке цифровыми государственными и нефинансовыми сервисами: оформили заявления на распоряжение материнским капиталом в пользу ипотеки, заявки на налоговый вычет, получение пенсий и пособий.

«В этом году российский банкинг столкнулся с беспрецедентными ограничениями, которые едва не поставили под вопрос глобальный переход привычных финансовых продуктов и сервисов в «цифру». Несмотря на это, мы сохранили для пользователей возможность использовать их удаленно. ВТБ первым из банков сумел доработать интернет-версию своего банка до уровня полноценного мобильного приложения и продолжил реализацию стратегии цифровизации розничного бизнеса. В результате спрос на популярные розничные продукты в дистанционных каналах по итогам первого полугодия у нас оказался выше, чем в отделениях, и мы ожидаем, что этот тренд сохранится и в дальнейшем», – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Топ-менеджер подчеркнул, что дальнейшая цифровизация будет направлена на более сложные банковские продукты: «Уже сейчас треть заявок на автокредиты и около 60% заявок на ипотеку клиенты ВТБ отправляют в дистанционных каналах, но мы видим большой потенциал в создании простого сценария полностью удаленного оформления этих услуг. Для этого необходимо реализовать новые механизмы идентификации клиентов и получения согласия на сделки. В перспективе это позволит увеличить доступность всех видов онлайн-кредитования и розничных продуктов и сделает их оформление таким же легким, как открытие вклада», – добавил Святослав Островский.