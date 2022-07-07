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Общество7 июля 2022 6:34

В Барнауле выпала треть месячной нормы осадков 6 июля

Количество выпавших осадков составило 26,6 мм
Антонина Лышова
Месячная норма осадков - 59,6 мм

Месячная норма осадков - 59,6 мм

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вчера, 6 июля, прошел мощный ливень. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, выпала треть месячной нормы осадков.

- В краевой столице выпала 26,6 мм осадков при месячной норме 59,6 мм, - уточняет пресс-служба.

Напомним, ранее мы писали, что из-за сильного ливня затопило некоторые дороги города. Дорожная служба выезжала на участки, где ливневки не справлялись с потоком воды. Отметим, что временно из-за подтопления 6 июля была перекрыта дорога от ул. 280-летия Барнаула до Павловского тракта. Движение транспорта было восстановлено в 22:30.

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