Почти 7 млн рублей выделили на помощь селам, пострадавшим от града в Алтайском крае

Всего от стихии пострадало 253 домовладения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 6,8 млн рублей выделили населенным пунктам, которые пострадали от града и сильного ветра 27 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Всего от стихии пострадало 253 домовладения. На оказание материальной помощи из краевого бюджета направят порядка 6,8 миллиона рублей. Выплаты по поступившим заявлениям будут произведены краевым министерством в кратчайшие сроки, - пишет пресс-служба.

Материальную помощь получат жители сел Волчиха, Правда, Вострово, поселка Березовского Волчихинского района и села Назаровка Михайловского района. Отметим, что на одному домовладению предоставляется выплата в размере двух величин прожиточного минимума трудоспособного населения (27 008 рублей).

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