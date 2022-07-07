В барнаульской квартире нашли тело женщины спустя месяц после ее смерти

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Барнауле тело пенсионерки нашли в квартире спустя месяц после ее смерти. Соседка женщины рассказала в группе “Инцидент Барнаул”, что трупная жидкость начала топить ее квартиру.

Пожилую женщину никто не видели в течение месяца. В это же время в подъезде стал распространяться невыносимый запах. Соседка, которая жила ниже пенсионерки, заметила, что на ее кухне провисает натяжной потолок с жидкостью внутри, при этом в квартире стоял ужасный запах. Она подумала, что это вызвано прорывом канализации, поэтому вызвала управляющую компанию, МЧС и полицейских, чтобы вскрыть квартиру пенсионерки для устранения протекания.

- Прибывшими сотрудниками МЧС и полиции, после вскрытия квартиры пенсионерки, при осмотре в кухни обнаружен ее труп, который пролежал в квартире более месяца, а протекшая в квартиру масса, являлась не чем иным как трупной жидкость, которая образовалась ввиду процессов разложения, гниения, разбухания и разрывания трупа, - рассказывает соседка пенсионерки.

Сейчас, со слов женщины, в ее доме невозможно находиться из-за ужасного запаха. Она просит провести в квартире пенсионерки вскрытие полов, а также сделать санитарную уборку.

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