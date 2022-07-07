На трассе под Барнаулом произошло жесткое ДТП

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и “скорая”
Фото: Марина КОЧНЕВА
Вчера вечером, 6 июля, произошло жесткое ДТП на выезде из поселка Фирсово. Корреспондент “Комсомолки” сделал фотографию на месте аварии.
Предположительно, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. На данный момент нет информации о пострадавших. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и “скорая”.
Ранее мы писали, что на алтайской трассе произошла серьезная авария с микроавтобусов. В результате ДТП погибли два бывших сотрудника ГИБДД.
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