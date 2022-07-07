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Общество7 июля 2022 1:51

В Барнауле затопило некоторые дороги из-за мощного ливня

Дежурные бригады работают на участках, где ливневые канализации не справляются с потоком воды
Антонина Лышова
Ситуация находится на особом контроле

Ситуация находится на особом контроле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле вчера, 6 июля, прошли мощные ливни. Затопило некоторые дороги города. На сложных участках работали дежурные службы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Вода скапливается на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, Павловского тракта и улицы Малахова, на проспекте Ленина у магазина «Океан».

Отметим, что дорожные службы мониторят обстановку и выезжают на сложные участки, где ливневые канализации не справляются с потоком воды. Ситуация находится на особом контроле.

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