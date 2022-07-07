В Алтайском крае 7 июля обещают до +29 градусов и дожди

В отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае 7 июля средняя температура воздуха составит +19... +24 градуса. По юго-западу столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Об это сообщает региональный Гидрометцентр.
- В отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, возможен град. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с., - обещают в Гидрометцентре.
В Барнауле синоптики прогнозируют до +23 градусов. Временами возможны дождь и гроза. Ветер обещают западный, 4-9 м/с.
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