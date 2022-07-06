Барнаулец попытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за избиение жены

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина попытался дать взятку полицейскому. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ. Об этом сообщает Следком Алтайского края.

Установлено, что в 2021 году полицию поступило сообщение о том, что осужденный избивает свою жену. На место выехали сотрудники полиции, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Правоохранители предложили мужчине проследовать в служебный автомобиль, чтобы составить протокол об административном правонарушении. В машине осужденный, находивший в алкогольном опьянении, попытался дать взятку полицейскому в размере 10 тыс. рублей. Правоохранитель отказался принять деньги.

- Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, - пишет ведомство.

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