В Бийске зафиксировали случаи заражения сальмонеллезом от порезанных арбузов

Разрезанные арбузы в пленке - хорошая питательная среда для распространения инфекций Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске зафиксировали случаи заражения сальмонеллезом от арбузов. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Как рассказывают бийские врачи, большая часть пациентов, которые заразились сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями, ели арбузы, которые купили в разрезанном виде.

- Обычно продавцы режут ножом по немытому арбузу. Возбудитель с ножа попадает на мякоть фрукта, потом это все еще и пленкой закрывают – здравствуйте, сальмонеллез, энтеровирусы, дизентерии и любые другие кишечные инфекции. Это самая хорошая питательная среда для распространения инфекций, - пояснила Лариса Фоминская, заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска.

Врачи рекомендуют покупать только целые бахчевые культуры.

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