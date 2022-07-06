Депутат Алтайского Заксобрания скончался после продолжительной болезни

Депутаты выразили свои соболезнования в связи со смертью коллеги Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 6 июля, стало известно о смерти депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Петра Владимировича Тютюникова. Как сообщили в пресс-службе парламента, он скончался после затяжной болезни.

- Депутаты и аппарат Алтайского краевого Законодательного Собрания выражают в связи со смертью Петра Владимировича Тютюнникова искренние соболезнования его родным и близким, - подчеркнули в АКЗС.

Известно, что Петр Тютюников родился 23 июня 1967 года в Камне-на-Оби. Работать начинал токарем на местном мясокомбинате, затем окончил сельскохозяйственное училище по специальности «Тракторист-машинист» и был направлен на военную службу, где был инденером-сапером. Прошел обучение в Каменском совхоз-техникуме по специальности «Правовед». Возглавлял общество с ограниченной ответственностью «Стройбат».

С 2018 года был членом политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Депутатское кресло в АКЗС занял в 2021 году по одномандатному избирательному округу №5 (Каменский и Крутихинский районы). Входил в состав комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.