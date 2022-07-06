Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 10:08

На Алтае растративший бюджетные деньги чиновник получил условный срок

Он оплатил из денег района свое образование
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Чиновник оплатил из денег района свое образование

Чиновник оплатил из денег района свое образование

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили главу Баевского района. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, суд приговорил его к лишению свободы условно.

Осужденный, занимая пост главы муниципалитета, с 2019 по 2020 год использовал свое служебное положение и платил за счет бюджета свое обучение в вузе по специальности «юриспруденция». Ущерб оценили в 108 тысяч рублей.

- В ходе следствия глава района не признал вину в совершенном преступлении. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - отметили в следкоме.

Также мужчина в течение двух лет не сможет занимать должности, связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочия на госслужбе и в органах местного самоуправления.