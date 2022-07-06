На Алтае растративший бюджетные деньги чиновник получил условный срок

Чиновник оплатил из денег района свое образование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили главу Баевского района. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, суд приговорил его к лишению свободы условно.

Осужденный, занимая пост главы муниципалитета, с 2019 по 2020 год использовал свое служебное положение и платил за счет бюджета свое обучение в вузе по специальности «юриспруденция». Ущерб оценили в 108 тысяч рублей.

- В ходе следствия глава района не признал вину в совершенном преступлении. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - отметили в следкоме.

Также мужчина в течение двух лет не сможет занимать должности, связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочия на госслужбе и в органах местного самоуправления.