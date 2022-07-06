Около 8,5 тысячи детей зачислили в первые классы барнаульских школ

Прием документов в школу начался еще в апреле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в первые классы зачислили около 8,5 тысячи детей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о будущих первоклассниках, которые проживают на закрепленной за школой территории или имеют первоочередное право на зачисление.

Прогнозируется, что в 2022/2023 учебном году в первых классах городских школ будут учиться около 10 тысяч детей. Всех обеспечат местами в образовательных организациях. В среду, 6 июля, стартовал прием заявлений от школьников, которые не зарегистрированы на закрепленной территории. Документы можно подать до 5 сентября.

- В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае родителям необходимо обращаться в комитет по образованию Барнаула, где им предложат варианты в других школах, расположенных недалеко от места проживания, - отметили в комитете по образованию Барнаула.

Такая ситуация уже произошла в лицее «Сигма», гимназии №22, школах №55, 99, 133, 135, 136, 137. Родителям предложили места в других школах. Узнать о наличии свободных мест можно на сайте школы или на Портале образовательных услуг. Также можно обратиться в комитет по образованию(ул. Союза Республик, 36а (кабинет 21), номера телефона: 8(3852)56-90-35, 8(3852)56-90-36, 8(3852)56-90-29.