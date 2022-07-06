Большие проблемы из-за маленького авто: на Алтае задержали подозреваемых в угоне «Оки»

Полиция задержала подозреваемых и возбудила дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейским удалось выйти на след угонщиков автомобиля «Ока» 2008 года выпуска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, далеко уехать на отечественном авто злоумышленникам не удалось.

В селе Маралиха двое молодых людей 2002 года рождения решили ночью угнать автомобиль. Задача была несложная, так как салон машины был открыт, а ключи были в замке зажигания. Только утром владелец «Оки» обнаружил её пропажу и заявил в полицию.

- В пути следования выехавшие на место полицейские задержали одного из подозреваемых. Он шел по дороге в районный центр. Свою вину молодой человек отрицать не стал и рассказал, что когда возвращался из районного центра, где остался знакомый, с которым они совершили угон, в машине закончился бензин и она заглохла, - отметили в полиции.

Машину нашли на трассе возле села Харлово. В отношении молодых людей возбудили дело по статье о завладении автомобилем без цели хищения.